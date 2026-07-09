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Общество

В Азербайджане предложили создать сервис родительского контроля за детьми в интернете

First News Media17:22 - Сегодня
В Азербайджане предложили создать сервис родительского контроля за детьми в интернете

В Милли Меджлисе продолжаются общественные слушания на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия социальных сетей», организованные временной комиссией Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам.

«Мы вносим изменения в законодательство, и это очень правильно - этого требует время» - об этом в ходе общественных слушаний заявил председатель Общественного объединения «Поддержка информационных и социальных инициатив» Джасарат Гусейнзаде.

По словам Дж.Гусейнзаде, наряду с совершенствованием законодательства важно, чтобы профильные государственные органы создавали соответствующие цифровые инструменты для управления возможностями: «Во многих зарубежных странах существуют решения, позволяющие родителям с помощью специальных приложений контролировать использование детьми мобильных телефонов: сколько времени они проводят в сети, какие сайты посещают. Аналогичный бесплатный сервис мог бы быть разработан, например, министерством цифрового развития и транспорта. Думаю, это стало бы эффективным и разумным механизмом. Второй важный аспект - просвещение. Мы можем организовать часовую телевизионную дискуссию по этой теме, однако полутораминутные социальные ролики способны донести необходимый посыл до аудитории в десятки раз большей». 

Также Джасарат Гусейнзаде особо подчеркнул важность подготовки и распространения таких социальных роликов: «Меня также беспокоит, что в настоящее время в законе «О рекламе» существует понятие социальной рекламы, однако на практике ее реализация сталкивается с серьезными проблемами. Считаю, что необходимо разработать механизм, который позволит социальным роликам, подготовленным неправительственными организациями, регулярно выходить в эфир, особенно на телевизионных каналах. В Турции для этого действует специальный орган: ему направляются подготовленные социальные ролики, после чего обеспечивается их бесплатная трансляция на телеканалах в соответствии с требованиями законодательства». 

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