США атаковали железнодорожный мост на пути, связывающем Иран с РФ и КНР

США нанесли удар крылатыми ракетами по железнодорожному мосту на севере Ирана, расположенному на транспортном коридоре, связывающем страну с Туркменистаном, Россией и Китаем.

Об этом в четверг сообщило агентство Fars.

По его данным, утром под удар попал стратегически важный мост в уезде Ак-Кала провинции Голестан, расположенный на китайско-туркменско-иранском железнодорожном маршруте. Информация о масштабах повреждений пока не приводится.

Как отмечает Fars, с ноября 2025 года Россия использует этот маршрут для перевозки грузов, а объем китайского транзита по нему утроился после введения США морской блокады иранских портов.

Агентство также напоминает, что ранее американские военные уже наносили удары по железнодорожной и автомобильной инфраструктуре Ирана, включая мосты, однако поврежденные объекты удавалось оперативно восстановить.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что США атаковали крылатыми ракетами железнодорожный мост в провинции Голестан на северо-востоке Ирана, недалеко от границы с Туркменистаном.