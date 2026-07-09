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Фархад Мамедов об отсутствии Азербайджана на саммите НАТО в Анкаре

First News Media17:45 - Сегодня
Фархад Мамедов об отсутствии Азербайджана на саммите НАТО в Анкаре

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Тема отсутствия Азербайджана на саммите НАТО в Турции  стала предметом спекуляций, особенно в контексте азербайджано-турецких отношений. 

Конечно, всякое крупное событие в Турции привлекает внимание азербайджанской общественности, и есть традиция того, что Азербайджан принимает участие в таких крупных мероприятиях, даже если не является ее частью, в качестве специального гостя. 
Так было всегда… и будет продолжаться! 

Ничего экстраординарного в азербайджано-турецких отношениях из-за отсутствия Азербайджана не произошло. 

Повестка саммита НАТО в Анкаре не подразумевала участия стран партнеров, кроме Украины. Саммит НАТО в Анкаре ставил целью продемонстрировать единство на фоне противоречий европейских участников саммита с США, противоречий между другими членами альянса и показать поддержку Украине. Все силы и ресурсы были брошены на то, чтобы избежать раскола! 

Саммит НАТО в Анкаре был исключительно про внутренние темы и про Украину! Времена теперь такие.  

Поэтому не были организованы совещания по деятельности НАТО, где принимают участие страны-партнеры, которые не являются членами НАТО. К примеру программа НАТО «Партнерство по имя мира», миротворческие операции  НАТО в отдельных участках мира и т.д. Эти темы не стали предметом обсуждения, так как на кону тема существования альянса. 

Азербайджан участвовал на саммитах НАТО именно в рамках этих тем. И не более. Если эти темы не обсуждаются, то и участие становится не нужным. 

Кстати, Турция блестяще справилась с организацией саммита, как по форме, так и по содержанию. 

И еще один контекст… 

В дни саммита НАТО Президент Ильхам Алиев принимал в Баку сенатора Дейнса из США, одного из тех, кто вплотную занимается азербайджано-американскими отношениями. Такие визиты планируются заранее и показывают, что в отношениях США и Азербайджана сохраняется конструктивная динамика. 

Источник: @mneniyefm

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