Фархад Мамедов об отсутствии Азербайджана на саммите НАТО в Анкаре

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Тема отсутствия Азербайджана на саммите НАТО в Турции стала предметом спекуляций, особенно в контексте азербайджано-турецких отношений.

Конечно, всякое крупное событие в Турции привлекает внимание азербайджанской общественности, и есть традиция того, что Азербайджан принимает участие в таких крупных мероприятиях, даже если не является ее частью, в качестве специального гостя.

Так было всегда… и будет продолжаться!

Ничего экстраординарного в азербайджано-турецких отношениях из-за отсутствия Азербайджана не произошло.

Повестка саммита НАТО в Анкаре не подразумевала участия стран партнеров, кроме Украины. Саммит НАТО в Анкаре ставил целью продемонстрировать единство на фоне противоречий европейских участников саммита с США, противоречий между другими членами альянса и показать поддержку Украине. Все силы и ресурсы были брошены на то, чтобы избежать раскола!

Саммит НАТО в Анкаре был исключительно про внутренние темы и про Украину! Времена теперь такие.

Поэтому не были организованы совещания по деятельности НАТО, где принимают участие страны-партнеры, которые не являются членами НАТО. К примеру программа НАТО «Партнерство по имя мира», миротворческие операции НАТО в отдельных участках мира и т.д. Эти темы не стали предметом обсуждения, так как на кону тема существования альянса.

Азербайджан участвовал на саммитах НАТО именно в рамках этих тем. И не более. Если эти темы не обсуждаются, то и участие становится не нужным.

Кстати, Турция блестяще справилась с организацией саммита, как по форме, так и по содержанию.

И еще один контекст…

В дни саммита НАТО Президент Ильхам Алиев принимал в Баку сенатора Дейнса из США, одного из тех, кто вплотную занимается азербайджано-американскими отношениями. Такие визиты планируются заранее и показывают, что в отношениях США и Азербайджана сохраняется конструктивная динамика.

Источник: @mneniyefm