Рассмотрены вопросы культурного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией

9 июля министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с первым заместителем министра культуры Грузии Гиоргием Мирцхулавой.

Как сообщили в министерстве, на встрече А. Керимли отметил, что связи между двумя странами развиваются во всех сферах. Подчеркивалось, что благодаря совместным усилиям лидеров двух стран отношения Азербайджана и Грузии поднялись до уровня стратегического партнерства. Данное обстоятельство открывает широкие перспективы для развития связей и в сфере культуры.

Министр подчеркнул, что в последние годы сотрудничество двух стран, особенно в сфере театра и кино, заслуживает внимания.

Г. Мирцхулава поблагодарил за теплый прием и передал А. Керимли искренние приветствия министра Тинатин Рухадзе.

Грузинский гость отметил заинтересованность в развитии отношений с Азербайджаном в культурно-гуманитарной сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему углублению сотрудничества в сфере культуры между двумя странами.

Отметим, что делегация соседней страны прибыла в Баку для участия в 3-м заседании совместной Рабочей группы между министерствами культуры Азербайджана и Грузии.