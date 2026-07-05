Звезды пешего футбола: Месси и Мбаппе возглавили неожиданный антирейтинг ЧМ-2026

Нападающие Лионель Месси (сборная Аргентины) и Килиан Мбаппе (сборная Франции) заняли первые строчки в необычном статистическом рейтинге чемпионата мира 2026 года.

Оба форварда стали лидерами среди всех полевых игроков по процентному соотношению дистанции, которую они преодолели пешком в ходе матчей. Согласно подсчетам экспертов, Месси прошел шагом 47% от своего общего расстояния на поле, а Мбаппе — 45%. Отмечается, что при составлении данной метрики учитывались показатели только тех футболистов, которые суммарно отыграли на текущем мировом первенстве не менее 150 минут.

Несмотря на минимальную беговую активность и лидерство в данном антирейтинге, оба нападающих демонстрируют высочайшую эффективность в завершающей стадии атак. На текущий момент Месси и Мбаппе возглавляют список лучших бомбардиров нынешнего чемпионата мира. Каждый из форвардов уже успел записать на свой счет по семь забитых мячей в матчах турнира.