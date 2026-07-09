Косово всегда было и будет неотъемлемой частью Сербии.

Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович в интервью ТАСС на полях XVI выставки "Иннопром".

"Если бы не было вашего президента [Владимира] Путина, который наложил вето в Совете Безопасности [ООН] еще 20 лет назад, Косово ушло бы от Сербии, а так Косово всегда было, есть и будет неотъемлемой частью Республики Сербия. Сербия никогда не согласится ни с каким другим путем. Косово - исторически наша территория, которая создавалась в сербском государстве", - подчеркнул он.

Попович отметил, что Белград чувствует "постоянную поддержку Российской Федерацией на международных площадках, особенно по вопросу территориальной целостности, по вопросам южного края - Косово". "Несмотря на давление западного мира, большинства стран Евросоюза, США, Сербия никогда не согласится отдать свой южный край", - констатировал он.