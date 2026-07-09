Вугар Мустафаев и Сельчук Байрактар обсудили расширение военно-технического сотрудничества

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев провёл встречу с председателем правления турецкой компании Baykar Сельчуком Байрактаром, находящимся с рабочим визитом в Азербайджане, а также с послом Турции в стране Биролом Акгюном.

Как сообщили в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана, в ходе переговоров стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Участники встречи подчеркнули, что стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Турцией продолжает укрепляться по различным направлениям, включая оборонную промышленность.

Особое внимание было уделено дальнейшему расширению взаимодействия с компанией Baykar. Отмечалось, что совместные проекты и внедрение современных технологий играют важную роль в развитии оборонного потенциала Азербайджана и укреплении сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, стороны обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.