Две азербайджанские баскетболистки - в первой «пятерке» мирового рейтинга

ФИБА обнародовала индивидуальный мировой рейтинг по баскетболу 3х3.

В первой «пятерке» списка расположились две азербайджанские баскетболистки.

Член национальной сборной Александра Молленхауэр с 205.309 очками возглавляет рейтинговую таблицу. Другая баскетболистка сборной - Арика Картер с 183.664 очками занимает четвертую строчку.

Отметим, что рейтинг рассчитывается на основе 9 лучших результатов, достигнутых на соревнованиях, утвержденных ФИБА, за последний год.