Сотрудники МЧС спасли 5 человек в Загатале - ВИДЕО

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана спасли пятерых человек, оказавшихся в опасной ситуации из-за паводка в Загатальском районе.

Как сообщили в МЧС, на горячую линию «112» поступило сообщение о том, что вблизи села Юхары Тала из-за резкого подъема уровня воды в реке Катех люди оказались отрезаны и нуждались в помощи.

На место происшествия оперативно прибыли силы гражданской обороны МЧС. В результате проведенной спасательной операции все пять человек были благополучно эвакуированы.