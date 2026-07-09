Председатель Государственного собрания (нижней палаты парламента) Словении Зоран Стеванович выступил с предложением о проведении в ноябре референдума о членстве страны в НАТО одновременно с выборами в местные органы власти.

"Поскольку вчера я назначил местные выборы на 15 ноября, а также, учитывая сопутствующие расходы <...>, мы могли бы устроить "день мегареферендума", включив в него и вопрос о членстве Словении в НАТО", - сказал политик в видеообращении, размещенном на странице своей партии евроскептиков "Правда" в социальной сети X.

Вскоре после своего избрания на пост председателя Госсобрания Словении 10 апреля Стеванович заявил о намерении совершить визит в Москву и организовать референдум по вопросу о выходе Словении из состава Североатлантического альянса.

Источник: ТАСС