Самвелу Карапетяну продлили арест

Антикоррупционный суд в Ереване продлил лидеру "Сильной Армении" Самвелу Карапетяну домашний арест еще на 2 месяца.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил судья Ваге Долмазян. "Суд находит, что домашний арест должен быть продлен на два месяца", - сказал он.

Ходатайство о продлении представило обвинение. По мнению прокурора, Карапетян должен оставаться дома до того, как будут исследованы документы и допрошены свидетели.

Карапетян был взят под стражу в июне 2025 года после публичной поддержки Армянской апостольской церкви на фоне ее противостояния с властями. Позднее против него были выдвинуты новые обвинения по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 296 УК Армении - "отмывание денег в особо крупном размере с использованием властных или служебных полномочий либо влияния, обусловленного ими". В декабре 2025 года он был помещен под домашний арест.