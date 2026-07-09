В 2026 году Западная Европа пережила рекордно жаркий июнь.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные службы мониторинга климата ЕС Copernicus.

По данным ученых, усиленная выбросами углерода смертоносная июньская волна жары привела к тому, что температура воздуха на поверхности в регионе превысила средние показатели последних десятилетий на 3,06 °C.

По данным агентства, в глобальном масштабе июнь 2026 года оказался на 0,56 °C теплее среднего показателя за период 1991–2020 годов и на 1,39 °C теплее доиндустриального уровня, что сделало его вторым самым тёплым июнем за всю историю наблюдений.

Океаны планеты были такими тёплыми, какими учёные ещё никогда не видели.

«В совокупности эти рекорды свидетельствуют о том, что климатическая система продолжает накапливать тепло. Следствием этого являются все более интенсивные волны жары, стабильно теплый океан и растущие риски для людей, экосистем и инфраструктуры», – отметила Саманта Берджес, климатолог из Copernicus.

Западная Европа сталкивается с третьей волной жары за шесть недель, а широко распространенная засуха способствует тому, что небольшие лесные пожары перерастают в неконтролируемые пожары. По данным Copernicus, очередная волна жары иллюстрирует «растущую проблему», связанную с усилением экстремальных температур.

В последние дни бушующие пожары опустошили обширные территории южной Европы. Данные, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что лесные пожары в ЕС уничтожили на 56 % больше территории, чем обычно.

Площадь, охваченная пламенем, в четыре раза превышает средний показатель для этого времени года во Франции, где сгорело 35 400 гектаров, и вдвое превышает средний показатель в Испании, где сгорело 55 128 гектаров, согласно данным Европейской информационной системы о лесных пожарах.