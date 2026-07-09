В Китае 28 человек погибли из-за пожара на обувной фабрике - ВИДЕО

В Китае в результате пожара на обувной фабрике погибли 28 человек.

Возгорание произошло в четверг в 12:04 на предприятии в деревне Цзянтоу, расположенной в поселке Чэньдай города Цзиньцзян. Изначально сообщалось, что несколько работников могли оказаться заблокированными внутри здания или числиться пропавшими без вести.

После происшествия председатель КНР Си Цзиньпин поручил провести масштабные поисково-спасательные работы, установить причины возгорания и привлечь к ответственности виновных.

К ликвидации последствий привлечены 183 спасателя и 35 единиц техники. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая и Государственное пожарно-спасательное управление направили в регион совместную рабочую группу.