На станции метро «28 Мая» временно закроют один из эскалаторов

Эскалатор №3 у первого выхода станции метро «28 Мая» в Баку временно приостановит работу из-за проведения планового технического обслуживания и проверок.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», работы проводятся для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации оборудования. Речь идёт об эскалаторах модели Victoria FT-935, которые используются на станции с 2012 года.

На время ремонта пассажиры смогут пользоваться другими тремя эскалаторами на этом выходе — они будут работать в непрерывном режиме.

Плановые работы продлятся с 10 июля по 1 августа.