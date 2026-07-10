 Sabah Development: Шаг в будущее - Как Sabah формирует завтрашний день? - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Sabah Development: Шаг в будущее - Как Sabah формирует завтрашний день? - ФОТО

First News Media11:12 - Сегодня
Sabah Development: Шаг в будущее - Как Sabah формирует завтрашний день? - ФОТО

Рынок недвижимости стремительно трансформируется.

Сегодня при выборе жилья или объекта для инвестиций ключевую роль играют не просто квадратные метры, а реальный стиль жизни, окружение и долгосрочный потенциал проекта. Задавая новые правила урбанизации и концептуального жилья в Азербайджане, компания Sabah Development создает экосистемы, полностью отвечающие этим запросам.

С помощью каких конкретных проектов компания воплощает в реальность стандарты жизни будущего?

Современный силуэт в городской архитектуре: Sabah Residence

Городской проект компании, интегрированный в центральную карту столицы, демонстрирует точный синтез современных трендов урбанизации и городской среды Баку.

· Sabah Residence: Комплекс обеспечивает прямой доступ к главным деловым и транспортным узлам города, выделяясь своими инженерными решениями. Высокие показатели изоляции и передовые энергоэффективные технологии гарантируют долгосрочный комфорт и оптимизацию коммунальных расходов. Это идеальная среда для тех, кто хочет экономить время в динамичном ритме столицы и всегда оставаться в центре событий.

Мировые бренды и глобальная архитектура: Brabus Island, Panorama by ELIE SAAB и Reportage Heights

Сотрудничая с международными лидерами дизайна и ведущими строительными компаниями, Sabah Development переносит мировые тренды в Баку. Каждый проект в этой группе обладает выраженным международным почерком.

· Brabus Island Baku: Эксклюзивный проект на побережье Sea Breeze, переносящий знаменитую философию немецкого бренда "One-Second-Wow" напрямую в архитектуру. Кастомные элементы фасада, панорамное остекление премиум-класса, сохраняющее прямой вид на море, и высокое качество инженерии составляют его главные технические преимущества. Объединяя люксовые резиденции, собственную яхтенную марину, спортивные центры и lifestyle-пространства, комплекс предлагает прямой выход к побережью.

· Panorama by ELIE SAAB: Проект переносит интерьерную и экстерьерную концепцию всемирно известного дома моды на побережье Sea Breeze. Четкие линии фасада, эргономичные планировки, фирменные текстуры материалов, кастомная мебель и элементы декора в сочетании с масштабным панорамным остеклением составляют визуальную основу комплекса. Резидентам доступны просторные террасы, частные зоны отдыха у моря и консьерж-сервис высокого уровня.

· Reportage Heights: Проект, созданный в партнерстве с ведущим девелопером ОАЭ "Reportage Group" и "Sabah Investment Group" (SIG), привносит новые международные стандарты в региональную культуру строительства. Квартиры сдаются с центральной системой кондиционирования, встроенными шкафами, кухонным гарнитуром, полностью облицованными плиткой санузлами и душевыми кабинами. Благодаря эргономичным решениям "smart-space" полезная площадь максимизирована. Комплекс расположен в шаговой доступности от Crescent Island, Dream Arena и Royale Casino, а также имеет удобный выезд к Международному аэропорту Гейдар Алиев.

Комфорт и автономность: Arabian Ranches, Marina Village и Sabah Towers

Для тех, кто ищет уединение, приватность или курортный формат жизни, данные концепты предлагают полностью независимую внутреннюю инфраструктуру.

· Arabian Ranches: Жилой комплекс, сочетающий элементы традиционной восточной архитектуры и модернизма на побережье Каспийского моря. Расположенные в самой престижной и динамично развивающейся зоне Sea Breeze, эти просторные виллы с рельефными арками, фасадами в песочных тонах и внутренними патио обладают высокой инвестиционной привлекательностью благодаря близости к крупнейшему в Европе Royale Casino и DreamFest Arena. Квартиры сдаются с готовым высококачественным ремонтом, кухонной мебелью и встроенными шкафами, что позволяет сразу заселиться или сдать объект в аренду без дополнительных затрат. Из окон открываются панорамные виды на море, архитектурный комплекс Crescent и окрестности.

· Marina Village: Малоэтажный премиальный комплекс, вдохновленный венецианским стилем и расположенный на первой линии моря (в 0 метрах от воды). Квартиры с широкими панорамными окнами и высоким уровнем звуко- и теплоизоляции сдаются с полным ремонтом и готовы к заселению. Полностью автономная инфраструктура включает систему водных каналов «Маленькая Венеция», собственный яхт-клуб и частный причал, 3 открытых бассейна, зеленые зоны с тропическим ландшафтом и детские площадки. Проект с круглосуточной охраной идеален как для жизни у моря, так и для капитализации за счет высокого арендного потенциала.

· Sabah Towers: Этот проект разработан для тех, кто хочет каждый день наслаждаться спокойной и сбалансированной курортной жизнью на берегу моря, не отрываясь от городской динамики. В основе данной концепции лежит фокус на целостное здоровье человека и семьи, качество досуга и стремление стать частью прибрежной экосистемы. Проект представляет первую в Азербайджане концепцию «Longevity Wellness», ориентированную на индивидуальные и полные процессы восстановления. Ощущать морской бриз каждое утро при открытии окна, восстанавливаться на клеточном уровне и заменять повседневные заботы атмосферой естественного отдыха — вот что составляет основу проекта. Вся необходимая инфраструктура сосредоточена в одном пространстве, чтобы поддерживать баланс между активной деятельностью и безмятежным образом жизни, а также продлевать качество и молодость жизни.

Почему стоит инвестировать в проекты Sabah Development?

С точки зрения продвижения и инвестиций проекты компании выделяются тремя ключевыми факторами:

1. Высокая ликвидность и стабильный рост стоимости: Благодаря стратегическому выбору локаций, партнерству с мировыми брендами и качеству строительства рыночная цена объектов стабильно растет как в городе, так и внутри Sea Breeze. Это надежный инструмент защиты капитала от инфляции.

2. Функциональные и продуманные планировки: В проектах отсутствуют слепые или потерянные зоны. Конструкция рассчитана на максимальный комфорт и эффективное использование каждого квадратного метра.

3. Автономная инфраструктура: Будь то Marina Village или Reportage Heights, все проекты аккумулируют необходимую социальную, спортивную и коммерческую инфраструктуру внутри комплексов.

Обеспечьте свое будущее уже сегодня

Sabah Development предлагает стандарты жизни будущего уже сейчас. В портфолио компании есть концептуальные решения под любой запрос: от динамичной резиденции в центре города до уютного и уединенного уголка у моря. Параллельно с развитием сотрудничества со всемирно известными брендами, Sabah Development реализует свои проекты как на окраинах Баку, так и в самом центре города.

Сделайте свой первый шаг в будущее уже сегодня.

Поделиться:
344

Актуально

Экономика

Через Азербайджан в Армению направят очередную партию грузов из России

Политика

В Баку отметили День сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Политика

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Политика

Азербайджан и Турция углубляют сотрудничество в сфере БПЛА и радиоэлектронной ...

Общество

Во сколько обойдутся регистрация, техосмотр и права на мопед в Азербайджане?

Как в Азербайджане проверяют частные клиники? - Разъясняет Минздрав

В Баку из объекта похитили деньги и дорогой ноутбук

В Гарадагском районе строят три новых автомобильных моста - ВИДЕО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

«Она не покидала место аварии»: Свидетель рассказал новые детали ДТП с Arzum 9999 - ВИДЕО

Уникальное пополнение: в Бакинском зоопарке родился птенец редкого белоголового сипа

Осужденная тиктокерша Arzum 9999 впервые прокомментировала свой арест

Может ли семья погибшего простить Arzum 9999 и изменить приговор? Разбор 1news.az резонансного дела

Последние новости

Селтик объявил о трансфере форварда из Карабаха

Сегодня, 12:40

В Азербайджане ужесточили регулирование беспилотников

Сегодня, 12:35

Сельчук Байрактар посетил Bayraktar Technologies в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:25

Во сколько обойдутся регистрация, техосмотр и права на мопед в Азербайджане?

Сегодня, 12:21

Через Азербайджан в Армению направят очередную партию грузов из России

Сегодня, 12:15

Как в Азербайджане проверяют частные клиники? - Разъясняет Минздрав

Сегодня, 12:12

В Баку из объекта похитили деньги и дорогой ноутбук

Сегодня, 12:09

В Азербайджане ужесточается уголовная ответственность за проведение онлайн-азартных игр

Сегодня, 11:59

В Азербайджане создается правовая база для автономных транспортных средств

Сегодня, 11:57

В Гарадагском районе строят три новых автомобильных моста - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Азербайджан ратифицировал договор с Украиной о правовой помощи

Сегодня, 11:53

Нетаньяху выразил Трампу обеспокоенность высказываниями Эрдогана

Сегодня, 11:52

В Баку отметили День сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Сегодня, 11:49

В Турции нанесен мощный удар по сети нелегальных ставок с оборотом более $1,6 млн

Сегодня, 11:43

В Баку водитель автобуса «обиделся» на пассажиров, заблокировал их в салоне и ушел курить - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

McDonald’s Azərbaycan организовал летний отдых для детей из семей шехидов и ветеранов - ФОТО

Сегодня, 11:36

В Шувеляне продолжаются поиски утонувшей в море 19-летней девушки - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Сегодня, 11:18

НПЗ в Саратове прекратил работу из-за атак БПЛА

Сегодня, 11:15

Sabah Development: Шаг в будущее - Как Sabah формирует завтрашний день? - ФОТО

Сегодня, 11:12
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00