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НПЗ в Саратове прекратил работу из-за атак БПЛА

First News Media11:15 - Сегодня
НПЗ в Саратове прекратил работу из-за атак БПЛА

В России на неопределенное время прекратил работу Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) после повреждений, полученных в результате очередной атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, посвященных в ситуацию.

По словам источников СМИ, украинские БПЛА поразили на НПЗ основную установку первичной переработки нефти CDU-6, которая перерабатывала до 20 000 тонн сырья в сутки. Это была единственная установка такого типа на этом предприятии, пишет Reuters.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 8 июля подтвердил, что в результате атаки БПЛА были повреждены "объекты гражданской инфраструктуры", но не приводил подробностей на этот счет. Генштаб Вооруженных сил Украины при этом заявлял, что под удар 8 июля попал именно Саратовский НПЗ, принадлежащий "Роснефти". С начала полномасштабной войны РФ против Украины этот объект неоднократно подвергался атакам.

В самой "Роснефти" на запрос Reuters не ответили.

В России из-за атак БПЛА прекратили работу уже несколько крупных НПЗ

В первые шесть месяцев 2026 года как минимум 13 НПЗ в России полностью или частично приостановили работу после атак украинских БПЛА, подсчитала ранее "Новая газета Европа". По оценке СМИ, суммарно из общих мощностей РФ в этой сфере было исключено 25 процентов по переработке нефти и 30 процентов по производству бензина и дизельного топлива.

Сроки прекращения работ на таких предприятиях различаются. Так, НПЗ в подмосковной Капотне, пораженный в середине июня, не сможет возобновить работу в полном объеме как минимум до декабря, писали ранее СМИ.

Источник: DW

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