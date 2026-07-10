В Баку водитель автобуса «обиделся» на пассажиров, заблокировал их в салоне и ушел курить - ВИДЕО

В Баку действия водителя маршрутного автобуса №13 вызвали резкое недовольство пассажиров.

Как рассказали обратившиеся в Oxu.Az пассажиры, инцидент произошел 9 июля в 16:31 на улице Академика Гасана Алиева по направлению к станции метро Короглу.

Сообщается, что на одной из остановок кто-то из пассажиров ошибочно нажал кнопку «Stop». После этого водитель остановил автобус, заблокировал двери, вышел из транспортного средства и стал курить на обочине дороги.

Кроме того, отмечается, что, несмотря на наличие в автобусе системы кондиционирования, она не работала - водитель настоятельно утверждал, что кондиционер сломан.

По словам очевидцев, в ходе инцидента между водителем и пассажирами возник словесный конфликт.

В итоге часть пассажиров была вынуждена выйти из салона и пересесть на другой маршрутный автобус, ехавший следом.

Отметим, что по данному факту редакцией 1news.az в профильное ведомство уже направлен соответствующий запрос.