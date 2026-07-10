В Баку отметили День сотрудников дипломатической службы - ФОТО

В реализации успешного внешнеполитического курса, проводимого под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, на органы дипломатической службы возложены важные задачи.

Об этом говорилось на состоявшемся 9 июля официальном приеме по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана, сообщает МИД АР.

На мероприятии выступили министр иностранных дел Джейхун Байрамов, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, а также дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, посол Марокко в Баку Мохаммед Адиль Эмбарш. Они поздравили сотрудников органов дипломатической службы с профессиональным праздником и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности.

Была подчеркнута роль сотрудников органов дипломатической службы в реализации прагматичного внешнеполитического курса нашей страны, а также в продвижении и защите национальных интересов Азербайджана на международной арене.

В своих выступлениях участники мероприятия рассказали об основных достижениях внешней политики, обозначили приоритетные направления и отметили вклад сотрудников дипломатической службы в укрепление международного авторитета Азербайджана.