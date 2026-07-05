Возвращение легенды в Габалу: Знаменитый памятник Ван Дамму снова на своем месте - ВИДЕО

Популярная скульптура Жан-Клода Ван Дамма, успевшая стать одной из самых узнаваемых и посещаемых достопримечательностей Габалы, вновь установлена на своем историческом месте.

Памятник, запечатлевший знаменитого актера боевиков в его фирменном продольном шпагате, ранее был временно демонтирован.

Возвращение арт-объекта вызвало большой интерес со стороны многочисленных туристов и преданных поклонников актера, регулярно посещающих данный регион Азербайджана ради кадра со знаменитой фигурой. На текущий момент монумент полностью восстановлен и снова доступен для осмотра и памятных фотосессий.