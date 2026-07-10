В Турции нанесен мощный удар по сети нелегальных ставок с оборотом более $1,6 млн

Турецкие правоохранительные органы продолжают масштабные операции в рамках борьбы с нелегальными букмекерскими сетями, онлайн-казино и мошенническими группировками.

В рамках последней операции, проведенной в Стамбуле под координацией прокуратуры города, задержаны 68 подозреваемых. В ходе расследования выявлен денежный оборот в более чем 76,28 млрд турецких лир (порядка $1,6 млн).

Подозреваемым инкриминируются:

создание преступной организации;

организация незаконных ставок;

квалифицированное мошенничество с использованием информационных систем;

взяточничество;

легализация доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, преступная группа переводила крупные суммы, поступавшие через электронные платежные системы, на различные банковские счета, после чего значительная часть средств направлялась на платформы по работе с криптоактивами.

Анализ банковских данных показал, что было проведено 100 025 финансовых операций на общую сумму 76,28 млрд лир.

Следователи установили, что большая часть средств затем конвертировалась в стейблкоин USDT (Tether) и переводилась на зарубежные криптокошельки, чтобы скрыть происхождение денег и затруднить их отслеживание.

Кроме того, в назначениях банковских переводов были обнаружены формулировки, указывающие на связь операций с незаконными ставками и азартными играми.

Все задержанные доставлены в Управление по борьбе с киберпреступностью Стамбула. Расследование продолжается.

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил, что власти ведут активную работу как в цифровом пространстве, так и в финансовой системе, пресекая преступную деятельность, связанную с нелегальными ставками и виртуальными платформами. Министр также сообщил, что по итогам расследования суд санкционировал задержание 78 подозреваемых, а операции проводились по 89 адресам одновременно. Кроме того, в Анкаре были начаты отдельные операции по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков: всего по десяти уголовным производствам установлена причастность 119 подозреваемых, из которых 25 уже находились в местах лишения свободы.

Источник: AHaber