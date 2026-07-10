В Азербайджане ужесточили регулирование беспилотников

Милли Меджлис принял в третьем чтении пакет поправок, предусматривающий новые правила регулирования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и эксплуатации автономных транспортных средств, передает 1news.az со ссылкой на АПА.

Согласно изменениям, гражданские автономные БПЛА будут допускаться к обороту только на основании специального разрешения. Также вводятся обязательная государственная регистрация беспилотников, получение сертификата эксплуатанта и операционного разрешения. Полеты будут разрешены исключительно в специально определенных географических зонах, а в контролируемом воздушном пространстве и вблизи аэродромов потребуется отдельное разрешение центра управления и координации полетов.

Центр сможет отказать в выдаче разрешения в случае предоставления недостоверных сведений, неблагоприятных погодных условий или введения ограничений на полеты. Контроль за соблюдением требований законодательства будет осуществлять уполномоченный орган исполнительной власти.

Поправки также предусматривают, что физические и юридические лица, включая иностранные компании, смогут осуществлять деятельность операторов БПЛА только после получения специального свидетельства. При этом операторы и используемые ими системы управления должны соответствовать требованиям транспортного законодательства.

Одновременно в Азербайджане формируется правовая база для эксплуатации автономных транспортных средств. Поправки в закон «О дорожном движении» определяют их как транспортные средства, способные передвигаться без непосредственного участия человека с использованием автоматизированной системы управления.

Документ вводит классификацию высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных систем. Такие автомобили смогут участвовать в дорожном движении только после государственной регистрации, при соответствии установленным требованиям и исключительно на определенных территориях и участках дорог.

Контроль за эксплуатацией автономного транспорта будет осуществляться через специальный центр мониторинга, который займется анализом движения, хранением данных и реагированием на выявленные нарушения и технические неисправности.

Операторы автономного транспорта будут обязаны постоянно контролировать работу системы управления, реагировать на внештатные ситуации, хранить данные о работе транспортного средства не менее шести месяцев и передавать необходимую информацию государственным системам в режиме реального времени.

Собственники автономных транспортных средств должны будут обеспечить их техническую исправность, наличие специального опознавательного знака и привлечение сертифицированных операторов.

Кроме того, утвержден единый знак «Автономное транспортное средство» — синий прямоугольник с белой рамкой и соответствующей надписью, который будет размещаться на транспорте с автоматизированной системой управления.

Принятые изменения направлены на повышение безопасности, усиление контроля за использованием новых технологий и создание современной нормативной базы в сфере беспилотной авиации и автономного транспорта.