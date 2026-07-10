Азербайджан ратифицировал договор с Украиной о правовой помощи
Азербайджан ратифицировал договор с Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам.
Как сообщает Report, законопроект "Об утверждении Договора между Азербайджанской Республикой и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам" был рассмотрен на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.
Отмечено, что договор был подписан 25 апреля 2026 года в Габале.
По итогам обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в одном чтении.
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