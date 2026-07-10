Азербайджан и Турция углубляют сотрудничество в сфере БПЛА и радиоэлектронной борьбы - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с председателем совета директоров турецкой компании Baykar Сельчуком Байрактаром.

Об этом сообщили 1news.az в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи Закир Гасанов отметил, что отношения между двумя братскими странами в военной сфере успешно развиваются, как и во всех остальных областях. Глава оборонного ведомства подчеркнул значительную роль компании Baykar в оборонной промышленности Турции и указал на важность дальнейшего наращивания совместного производственного потенциала за счет внедрения передовых технологических инноваций.

В свою очередь, Сельчук Байрактар выразил признательность за оказанное гостеприимство и особо отметил, что регулярные взаимные визиты оказывают положительное влияние на укрепление азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны подробно рассмотрели вопросы взаимодействия в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотных систем и в других технологических сферах.