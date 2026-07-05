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Уникальное пополнение: в Бакинском зоопарке родился птенец редкого белоголового сипа

First News Media20:55 - Сегодня
Уникальное пополнение: в Бакинском зоопарке родился птенец редкого белоголового сипа

Бакинский зоологический парк сообщил о знаменательном событии в сфере сохранения фауны — впервые в истории парка удалось получить потомство от белоголового сипа, который включен в Красную книгу Азербайджана как редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид.

Размножение этого крупного хищника в вольерах считается уникальным достижением, так как в естественной среде обитания данные птицы размножаются крайне медленно, откладывая всего по 1–2 яйца один раз в год. Появление на свет птенца имеет ключевое значение как для самого зоопарка, так и для восстановления естественной популяции вида в дикой природе.

Основной целью обновленного Бакинского зоологического парка является сохранение биоразнообразия Азербайджана. Деятельность учреждения направлена на разведение редких видов животных с их последующим возвращением в естественные ареалы обитания в рамках программ реинтродукции. Для этого в зоопарке создаются специальные условия, полностью соответствующие биологическим потребностям каждого вида. Успешный опыт выведения птенца белоголового сипа стал важным практическим шагом на пути к восстановлению популяции редких птиц и обогащению экосистемы страны.

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