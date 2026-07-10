Сельчук Байрактар посетил Bayraktar Technologies в Азербайджане - ФОТО

Глава правления одной из ведущих оборонных компаний Турции - Baykar Сельчук Байрактар посетил производственные мощности Bayraktar Technologies.

В публикации, которой он поделился по этому поводу в своем аккаунте в Instagram, Сельчук Байрактар отметил: «Вместе с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Биролом Акгюном и заместителем министра обороны Азербайджана Агилем Гурбановым посетили производственные мощности Bayraktar Technologies».

«От всей души поздравляю наших братьев - инженеров и специалистов технических команд, которые трудятся во имя независимости, общего будущего и братства наших стран. Искренне благодарю их за самоотверженный труд и преданность своему делу», - написал Байрактар.