Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Проходит очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Trend с мероприятия, на заседании будут обсуждены следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к Международной конвенции «О контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Договора между Азербайджанской Республикой и Украиной о правовой помощи по гражданским и торговым делам»;

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О дорожном движении», «О транспорте», «О государственной пошлине», «О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и нахождение которых в обороте допускается на основании специального разрешения (с ограниченным гражданским оборотом)», «Об автомобильном транспорте» и «Об авиации» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики от 9 декабря 2025 года номер 307-VIIQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», «О страховой деятельности» и «О Счетной палате» (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации» (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О психиатрической помощи» (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственных закупках» (второе чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики «О семеноводстве» (первое чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О селекционных достижениях», «О государственной пошлине», «О лицензиях и разрешениях» и «О техническом регулировании» (первое чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики «О рыболовстве» (первое чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «Об оценочной деятельности» (первое чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О государственном кадастре недвижимости, мониторинге земель и землеустройстве», «О рынке земли» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (первое чтение);

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике», «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве», «О государственном реестре недвижимого имущества», номер 918-VQD от 15 декабря 2017 года «О внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики» и «Об аграрном страховании» (первое чтение);

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение);

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» и «О правах лиц с инвалидностью» (первое чтение);

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» и «О государственной пошлине» (первое чтение);

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О рациональном использовании энергоресурсов и энергоэффективности» (первое чтение).