Кобахидзе: ОБСЕ теряет доверие грузинского общества

ОБСЕ из-за принятой декларации, в которой раскритикована Грузия, теряет доверие в глазах грузинского общества.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Конечно же, из-за таких документов, к сожалению, доверие грузинского общества не только к Парламентской ассамблее ОБСЕ, но и к ОБСЕ в целом ослабевает, что очень жаль. Мы видим, что Парламентская ассамблея ОБСЕ опустилась до уровня [конгрессмена США] Джо Уилсона. Это очень трагическое явление. Конечно же, мы сделаем соответствующие выводы из этого", — сказал Кобахидзе.

ПА ОБСЕ приняла декларацию по Грузии. В документ вошла резолюция, подготовленная американским конгрессменом Джо Уилсоном, в которой, в частности, говорится, что парламентские выборы в Грузии в 2024 году и выборы в местные органы власти в 2025 году якобы были проблемными, не отражали волю народа. Кроме того, в документе Грузию еще раз критикуют за якобы существующие проблемы в демократии, ограничение свободы собраний. Грузинская делегация до голосования покинула зал заседаний в знак протеста.

Источник: ТАСС