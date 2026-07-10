 В Индии из-за последствий муссонных дождей погибли 10 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Индии из-за последствий муссонных дождей погибли 10 человек

First News Media13:32 - Сегодня
В Индии из-за последствий муссонных дождей погибли 10 человек

В результате стихийных бедствий и аварий, вызванных обильными осадками на территории Индии, погибли 10 человек.

Как сообщили индийские СМИ со ссылкой на заявления местных властей, тяжелые муссонные дожди вызвали стихийные бедствия, такие как сход оползней.

Пострадали сразу несколько регионов, включая Дели, Мумбаи, Уттар-Прадеш и Кералу. Затоплены дороги, произошли разливы рек.

Транспортное сообщение нарушено во многих городах, включая столицу Нью-Дели. В отдельных районах занятия в школах отменены.

Источник: Anadolu

Поделиться:
383

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Общество

В Баку временно будут изменены маршруты нескольких автобусов

Экономика

Через Азербайджан транзитом в Армению отправлены пропан и удобрения - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Минздраве прокомментировали информацию о массовом распространении свинки

В мире

Иран пообещал ответить встречными мерами на любые атаки США

CNN Türk: Эрдоган может объявить о перепродаже Турцией С-400

В Дагестане более 50 сел остались без транспортного сообщения из-за ливней

Фидан: Оснований для открытого столкновения Турции и Израиля нет

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Трамп прибыл в Анкару с делегацией из 1400 человек и персональной туалетной системой

Инцидент на саммите НАТО: ответ Турции Афинам и возможный триггер - ВИДЕО

Всу поразили НПЗ в Татарстане и Саратове, компрессорную станцию на Кубани и военный аэродром в Воронеже - ВИДЕО

Секретные документы минобороны Великобритании были обнаружены на муниципальной свалке

Последние новости

Иран пообещал ответить встречными мерами на любые атаки США

Сегодня, 17:04

В Баку временно будут изменены маршруты нескольких автобусов

Сегодня, 16:57

На трассе Баку - Газах перевернулся грузовик с арбузами, образовалась пробка - ВИДЕО

Сегодня, 16:53

AzerTelecom и DE-CIX запускают центр обмена интернет-трафиком AZE-IX

Сегодня, 16:50

В Азербайджане ужесточают закон об изъятии электронных сигарет из оборота

Сегодня, 16:28

Через Азербайджан транзитом в Армению отправлены пропан и удобрения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:25

CNN Türk: Эрдоган может объявить о перепродаже Турцией С-400

Сегодня, 16:18

В Дагестане более 50 сел остались без транспортного сообщения из-за ливней

Сегодня, 16:12

В Баку обокрали подстанцию на 10 тысяч манатов - ВИДЕО

Сегодня, 16:05

Фидан: Оснований для открытого столкновения Турции и Израиля нет

Сегодня, 16:00

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Сегодня, 15:55

ЕС разблокирует Венгрии до €10 млрд финансирования

Сегодня, 15:40

Турция не будет участвовать в создании натовского банка DSRB

Сегодня, 15:30

В США снято препятствие для продажи Турции двигателей для истребителя KAAN

Сегодня, 15:20

В Гёйчае мужчина обокрал магазин, ресторан и жилой дом

Сегодня, 15:12

Axios: посредники провели переговоры с США и Ираном с целью деэскалации

Сегодня, 15:08

Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

Сегодня, 15:03

В Минздраве прокомментировали информацию о массовом распространении свинки

Сегодня, 14:58

Керем Бюрсин восхитился Баку и показал панораму города своим 11 миллионам подписчиков - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

В Азербайджане сделали важное заявление об online-обучении за рубежом

Сегодня, 14:52
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00