Еврокомиссия подтвердила подготовку доклада об ограничении доступа детей к соцсетям

Еврокомиссия подтвердила подготовку доклада об ограничении доступа несовершеннолетних к соцсетям, который должен быть завершен на следующей неделе.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"В понедельник глава Еврокомиссии получит окончательную версию экспертного доклада о безопасности детей в сети", - сообщила она на брифинге в Брюсселе.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что Еврокомиссия опубликует на следующей неделе доклад, который должен лечь в основу рекомендации Еврокомиссии ограничить доступ несовершеннолетних в ЕС к социальным сетям.

Источник: ТАСС