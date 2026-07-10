Еврокомиссия подтвердила подготовку доклада об ограничении доступа детей к соцсетям
Еврокомиссия подтвердила подготовку доклада об ограничении доступа несовершеннолетних к соцсетям, который должен быть завершен на следующей неделе.
Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью.
"В понедельник глава Еврокомиссии получит окончательную версию экспертного доклада о безопасности детей в сети", - сообщила она на брифинге в Брюсселе.
Ранее европейское издание Politico сообщило, что Еврокомиссия опубликует на следующей неделе доклад, который должен лечь в основу рекомендации Еврокомиссии ограничить доступ несовершеннолетних в ЕС к социальным сетям.
Источник: ТАСС
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