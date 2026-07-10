Axios: посредники провели переговоры с США и Ираном с целью деэскалации

Представители Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с руководством США и Ирана с целью добиться деэскалации между двумя странами и их возврата к прямым переговорам.

Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

"Предпринимаются масштабные дипломатические усилия, чтобы договориться с обеими сторонами о деэскалации, а затем назначить дату следующего раунда переговоров между техническими группами", — отметил один из собеседников портала.

Представители стран-посредниц считают, что им уже удалось частично добиться снижения напряженности. Это также подтвердил дипломатический источник Axios в США.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате ударов с воздуха погиб в том числе верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Катара и Пакистана после первого раунда, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

Источник: ТАСС