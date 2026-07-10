В США снято препятствие для продажи Турции двигателей для истребителя KAAN

В США преодолено одно из ключевых препятствий на пути поставок Турции двигателей F110, имеющих стратегическое значение для национального истребителя KAAN.

Продажа двигателей, которые будут использоваться на турецком истребителе нового поколения KAAN, вступила в важную стадию. После официального уведомления Конгресса администрацией США, в течение предусмотренного 15-дневного срока проверки не было принято никаких решений, препятствующих реализации сделки.

Государственный департамент США 24 июня официально уведомил Конгресс о планируемой продаже Турции продукции военного назначения в рамках программы Foreign Military Sales (FMS).

В течение 15-дневного периода, который применяется к оборонным поставкам странам-союзницам по НАТО, ряд членов Конгресса внесли проект совместной резолюции, предусматривавшей блокирование сделки. Однако решение принято не было, и процедура продажи двигателей продолжится.

Источник: Hürriyet