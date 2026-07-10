 Турция не будет участвовать в создании натовского банка DSRB | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Турция не будет участвовать в создании натовского банка DSRB

First News Media15:30 - Сегодня
Турция не будет участвовать в создании натовского банка DSRB

Турция пока не будет участвовать в инициативе создания Банка по обороне, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), который на прошедшем 7-8 июля в Анкаре саммите НАТО решили учредить ряд стран-членов альянса.

Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

По его данным, такое решение принято на основе стратегических и технических оценок, проведенных соответствующими ведомствами республики. Турецкие власти пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что наряду с Турцией о готовности участвовать в учреждении DSRB объявили Албания, Бельгия, Греция, Канада, Латвия, Люксембург, Румыния и Украина. Штаб-квартира финансового консорциума будет располагаться в Монреале, цель его создания — привлечение до $134 млрд на финансирование военных проектов, связанных с Украиной.

Источник: ТАСС

Поделиться:
331

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Общество

В Баку временно будут изменены маршруты нескольких автобусов

Экономика

Через Азербайджан транзитом в Армению отправлены пропан и удобрения - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Минздраве прокомментировали информацию о массовом распространении свинки

В мире

Иран пообещал ответить встречными мерами на любые атаки США

CNN Türk: Эрдоган может объявить о перепродаже Турцией С-400

В Дагестане более 50 сел остались без транспортного сообщения из-за ливней

Фидан: Оснований для открытого столкновения Турции и Израиля нет

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Украина атаковала беспилотниками нефтяной терминал в Петербурге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Инцидент на саммите НАТО: ответ Турции Афинам и возможный триггер - ВИДЕО

Секретные документы минобороны Великобритании были обнаружены на муниципальной свалке

Всу поразили НПЗ в Татарстане и Саратове, компрессорную станцию на Кубани и военный аэродром в Воронеже - ВИДЕО

Последние новости

Иран пообещал ответить встречными мерами на любые атаки США

Сегодня, 17:04

В Баку временно будут изменены маршруты нескольких автобусов

Сегодня, 16:57

На трассе Баку - Газах перевернулся грузовик с арбузами, образовалась пробка - ВИДЕО

Сегодня, 16:53

AzerTelecom и DE-CIX запускают центр обмена интернет-трафиком AZE-IX

Сегодня, 16:50

В Азербайджане ужесточают закон об изъятии электронных сигарет из оборота

Сегодня, 16:28

Через Азербайджан транзитом в Армению отправлены пропан и удобрения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:25

CNN Türk: Эрдоган может объявить о перепродаже Турцией С-400

Сегодня, 16:18

В Дагестане более 50 сел остались без транспортного сообщения из-за ливней

Сегодня, 16:12

В Баку обокрали подстанцию на 10 тысяч манатов - ВИДЕО

Сегодня, 16:05

Фидан: Оснований для открытого столкновения Турции и Израиля нет

Сегодня, 16:00

Погода на субботу: В Баку ожидается до 36 градусов тепла 

Сегодня, 15:55

ЕС разблокирует Венгрии до €10 млрд финансирования

Сегодня, 15:40

Турция не будет участвовать в создании натовского банка DSRB

Сегодня, 15:30

В США снято препятствие для продажи Турции двигателей для истребителя KAAN

Сегодня, 15:20

В Гёйчае мужчина обокрал магазин, ресторан и жилой дом

Сегодня, 15:12

Axios: посредники провели переговоры с США и Ираном с целью деэскалации

Сегодня, 15:08

Ле Пен лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Франции

Сегодня, 15:03

В Минздраве прокомментировали информацию о массовом распространении свинки

Сегодня, 14:58

Керем Бюрсин восхитился Баку и показал панораму города своим 11 миллионам подписчиков - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

В Азербайджане сделали важное заявление об online-обучении за рубежом

Сегодня, 14:52
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00