ЕС разблокирует Венгрии до €10 млрд финансирования

Совет ЕС утвердил дополненный план Венгрии по восстановлению и повышению устойчивости, что позволит разблокировать до €10 млрд европейского финансирования для этой страны.

Об этом говорится в сообщении миссии Венгрии при ЕС в X.

«Совет ЕС одобрил дополненный план восстановления и повышения устойчивости Венгрии, что откроет путь для европейского финансирования объемом до €10 млрд», — говорится в сообщении миссии.

В свою очередь Совет ЕС в отдельном сообщении уточнил, что данный план должен обеспечить финансирование Венгрии на €6,5 млрд в виде грантов и на €3,5 млрд в виде льготных кредитов.

Первая версия этого плана, разработанная правительством Виктора Орбана, была фактически отклонена Еврокомиссией.

Планы стран ЕС по восстановлению и повышению устойчивости — это адресные заявки на инвестиции из внебюджетных фондов ЕС, направленных на восстановление после COVID-19. Для получения денег они должны быть утверждены Еврокомиссией и Советом ЕС.

Источник: ТАСС