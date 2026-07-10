В Дагестане более 50 сел остались без транспортного сообщения из-за ливней

Число населенных пунктов в Дагестане, оставшихся без транспортного сообщения из-за ливней, уменьшилось до 56.

Об этом сообщило региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

По данным ведомства на 11:00 мск 10 июля, непогода изолировала села в восьми районах республики. Самая тяжелая ситуация сохраняется в Чародинском районе, где из-за оползня закрыт участок трассы «Цуриб – Арчиб».

Проливные дожди 7–8 июля спровоцировали в регионе сход селей, оползни и камнепады. 9 июля ведомство сообщало о 60 отрезанных населенных пунктах.

Источник: «КоммерсантЪ»