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AzerTelecom и DE-CIX запускают центр обмена интернет-трафиком AZE-IX

First News Media16:50 - Сегодня
AzerTelecom и DE-CIX запускают центр обмена интернет-трафиком AZE-IX

Крупнейший международный магистральный оператор региона AzerTelecom начинает стратегическое партнерство с компанией DE-CIX, мировым лидером в области создания центров обмена интернет-трафиком (IX).

В рамках партнерства вводится в эксплуатацию центр обмена интернет-трафиком AZE-IX (Azerbaijan Internet Exchange), который обеспечит прямой и высокоскоростной обмен трафиком между местными и международными интернет-операторами через Азербайджан.

AZE-IX станет нейтральной платформой для местных и международных сетей, поставщиков контента, операторов облачных сервисов и предприятий. Платформа обеспечит обмен интернет-трафиком на территории Азербайджана, что позволит сократить задержки и повысить производительность магистральных интернет-сетей.

Ввод центра в эксплуатацию является важным этапом реализации проекта «Цифровой Шелковый Путь», а также позволит еще больше укрепить позиции Азербайджана в качестве одного из ключевых центров обмена данными и цифровой связанности между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Председатель Совета директоров компании AzerTelecom Эмиль Масимов, подчеркнув значение партнерства с DE-CIX, отметил: «AZE-IX станет одним из ключевых узлов интернет-соединения для региональных и глобальных сетей, что позволит включить Азербайджан в мировую карту центров обмена интернет-трафиком».

Главный исполнительный директор компании DE-CIX Иво Иванов заявил: «Уже более 30 лет DE-CIX формирует нейтральные экосистемы взаимоподключения, способствующие устранению существующих барьеров в доступе регионов к цифровым и технологическим услугам. Расположение Азербайджана на пересечении коридоров Каспийского моря, Черного моря и Центральной Азии делает страну идеальным местом для нового регионального узла цифровой взаимосвязанности. Мы рады сотрудничать с AzerTelecom, чтобы внедрить в Азербайджане нашу проверенную модель взаимоподключения и содействовать развитию экосистемы сетевой взаимосвязанности страны».

Центр обмена интернет-трафиком AZE-IX будет создан на основе международно признанной модели взаимоподключения DE-CIX, которая обеспечивает функционирование более 50 платформ обмена интернет-трафиком в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной и Южной Америке.

Об «AzerTelecom»

«AzerTelecom» - крупнейший международный магистральный оператор региона, предоставляющий услуги интернет-транзита, трансмиссии, оптовой продажи интернет-трафика и другие телекоммуникационные сервисы. Компания реализует трансконтинентальный проект Digital Silk Way («Цифровой Шелковый Путь»), направленный на создание нового цифрового коридора между Европой и Азией.

«AzerTelecom» входит в Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах и отраслях.

О компании DE-CIX

«DE-CIX» предоставляет высококачественные услуги взаимного соединения и управляет рядом нейтральных по отношению к операторам связи и дата-центрам точек обмена интернет-трафиком в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.

Компания обеспечивает высокий уровень технического качества и передовую сервисную поддержку, помогая клиентам эффективно решать задачи в области взаимоподключения. «DE-CIX» постоянно совершенствует данные услуги и оказывает клиентам экспертную поддержку, опираясь на многолетний международный опыт.

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