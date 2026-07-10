Скончались супруги, пострадавшие при взрыве в Ясамальском районе

4 июля в жилом доме, расположенном на улице Умида Акберова в Ясамальском районе Баку, произошёл мощный взрыв. В результате инцидента и последовавшей ударной волны зданию был нанесён серьёзный ущерб, а находившиеся внутри жильцы получили различные травмы. Среди пострадавших оказалась семья — супруги и их несовершеннолетний сын.

Как сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), супруги Парвин Исрафилов (1984 г.р.) и Арзу Исрафилова (1990 г.р.), получившие тяжёлые травмы, скончались в медицинском учреждении, несмотря на предпринятые врачами меры.

«Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия и все усилия медицинского персонала, была констатирована биологическая смерть мужчины 1984 года рождения и женщины 1990 года рождения», — отметили в TƏBİB.

Ребёнок 2011 года рождения продолжает проходить лечение в Ожоговом центре при Наримановском медицинском центре. По информации врачей, его состояние оценивается как средней степени тяжести, и специалисты продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что скончавшиеся являются родителями Захры Исрафиловой, погибшей в день происшествия. Лечение её сестры, получившей травмы в результате взрыва, продолжается в больнице.