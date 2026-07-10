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Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан и поддержал его политику

First News Media18:45 - Сегодня
Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан и поддержал его политику

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что поддерживает проводимую американским лидером политику.

Как передает Акорду, Токаев поздравил Трампа с 250-летием независимости США, отметив, что за сравнительно короткий исторический период страна стала одной из ведущих мировых держав.

"Президент Казахстана отметил, что политика здравого смысла, лежащая в основе внутриполитического курса администрации США, по своей сути созвучна реализуемой в нашей стране стратегии строительства Справедливого Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Поэтому он поддерживает эту политику Дональда Трампа", - говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны также обменялись мнениями по вопросам двустороннего экономического сотрудничества и политического взаимодействия. Токаев отметил высокую динамику реализации договоренностей, достигнутых во время его визита в Вашингтон в ноябре прошлого года.

Кроме того, Токаев подтвердил неизменную позицию Казахстана о недопустимости распространения ядерного оружия и обогащенного урана, а также подчеркнул важность сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для укрепления режима международного контроля.

В завершение разговора президент Казахстана пригласил Дональда Трампа посетить страну с визитом в удобное для него время.

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