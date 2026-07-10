Между Азербайджаном и Латвией расширяется сотрудничество в судебно-правовой сфере

10 июля в Верховном суде состоялась встреча с делегацией во главе с председателем Конституционного суда Латвийской Республики Иреной Куциной.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Верховном суде, председатель суда Инам Керимов отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Латвией. В рамках встречи гостям была предоставлена подробная информация о реформах, проводимых в нашей стране в направлении совершенствования судебно-правовой системы, а также работе, проделанной в сфере цифровой трансформации.

Было доведено до внимания, что в судебной системе расширяются масштабы применения современных информационных технологий, процедуры отбора судей приводятся в соответствие с международными стандартами, а совершенствование законодательной базы носит непрерывный характер. В то же время, подчеркивалось, что в целях повышения эффективности судебной деятельности внедрение искусственного интеллекта и других инновационных цифровых решений служит повышению качества оказываемых судебных услуг.

И. Куцина подчеркнула важность дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в судебно-правовой сфере. Она высоко оценила реформы, проводимые в судебной системе Азербайджана, и достигнутые результаты.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.