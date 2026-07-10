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На Аллее звезд в Баку зажглась звезда Керема Бюрсина - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий21:20 - 10 / 07 / 2026
На Аллее звезд в Баку зажглась звезда Керема Бюрсина - ВИДЕО

10 июля на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоялась торжественная церемония открытия именной звезды одного из самых популярных турецких актеров современности - Керема Бюрсина.

«Это мой второй визит в Баку. Впервые я был здесь 12 лет назад, приезжал на съёмки фильма. Баку - прекрасный город. Он просто потрясающий. Замечательное место, здесь очень нравится» - заявил в ходе церемонии закладки звезды К.Бюрсин.

Отметим, что в мероприятии также принял участие бизнесмен и музыкант, основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов.

Напомним, что Керем Бюрсин - всемирно известный турецкий актер, получивший международное признание благодаря главным ролям в популярных телесериалах «В ожидании солнца», «Дело чести» и особенно романтической драме «Постучись в мою дверь», которая была показана более чем в 90 странах мира. Он был удостоен награды Seoul International Drama Awards в номинации «Лучший актер» за роль в сериале «Этот город последует за тобой», а также стал лауреатом одной из самых престижных телевизионных премий Турции - Altın Kelebek («Золотая бабочка»). Сегодня актер по праву считается одним из самых востребованных и узнаваемых представителей турецкого кинематографа.   

 


В данный момент Керем Бюрсин в качестве почетного гостя принимает участие в международном турнире IBA Champions’ Night, который впервые проходит на территории Sea Breeze. В рамках вечера состоится шесть зрелищных поединков с участием сильнейших боксеров мира.

Sea Breeze Walk of Fame - первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся деятелям культуры и искусства. Сегодня здесь увековечены 38 имен легендарных личностей, среди которых -
Муслим Магомаев, Рики Мартин, Уилл Смит, Николь Шерзингер, Дэвид Фостер, In-Grid, Вагиф Мустафа-заде и многие другие. Аллея продолжает пополняться новыми именами мирового значения, отражая признание вклада выдающихся деятелей в развитие культуры и искусства.

 

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