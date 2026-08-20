Туроператорам будут предоставлять субсидии за привлечение в страну иностранных туристов

В Азербайджане предусмотрено выделение субсидий туроператорам за привлечение в страну иностранных туристов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это отражено в «Государственной программе по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».

Основным исполнителем является Государственное агентство по туризму (ГАТ), соисполнителями – министерства экономики и финансов.

Согласно документу, до 2027 года планируются определение условий предоставления субсидий, подготовка и утверждение проектов нормативно-правовых актов, а также запуск применения механизма субсидирования.