Туроператорам будут предоставлять субсидии за привлечение в страну иностранных туристов
В Азербайджане предусмотрено выделение субсидий туроператорам за привлечение в страну иностранных туристов.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это отражено в «Государственной программе по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».
Основным исполнителем является Государственное агентство по туризму (ГАТ), соисполнителями – министерства экономики и финансов.
Согласно документу, до 2027 года планируются определение условий предоставления субсидий, подготовка и утверждение проектов нормативно-правовых актов, а также запуск применения механизма субсидирования.
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