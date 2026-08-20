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В Баку на чемпионате мира по казахша курес примут участие около 200 спортсменов из 24 стран

First News Media18:15 - Сегодня
В Баку на чемпионате мира по казахша курес примут участие около 200 спортсменов из 24 стран

Организация этого соревнования в Баку важна для развития спорта в стране.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал президент Ассоциации национальных видов спорта Азербайджана (AMİNA) Кязым Гурбанов на пресс-конференции, посвященной предстоящему в Баку чемпионату мира по казахша курес.

Он сообщил, что в турнире примут участие 24 страны: «Мы хотим сделать все возможное и организовать чемпионат мира на высоком уровне. Благодаря казахша курес будут расширены дружеские связи между странами».

Вице-президент организации Самир Абдуллаев также отметил, что проведение турнира в Баку является отрадным фактом: «Надеюсь, что каждый получит удовольствие от чемпионата мира. Мы хотим организовать турнир на высоком уровне».

Генеральный секретарь Сеймур Гурбанов напомнил, что ранее в Баку уже проходил турнир по казахша курес: «Тогда участвовало около 20 стран. Маскоты чемпионата мира уже известны – это Аслан и Батыр. Как вы знаете, Баку выбран мировой спортивной столицей 2026 года. То, что турнир совпал именно с этим годом, является позитивным моментом».

Соревнования пройдут 22-23 августа в Бакинском дворце спорта. В чемпионатe мира примут участие около 200 спортсменов из 24 стран.

Азербайджан будет представлен на соревнованиях 16 борцами – 8 девушками и 8 юношами. В мужских соревнованиях выступят Эльшан Дуньямалыев (55 кг), Эйваз Бахшиев (60 кг), Мирфаттах Сейидалиев (65 кг), Эльвин Багиров (74 кг), Адиль Адильзаде (90 кг), Тунджай Шамиль (100 кг) и Мамед Мамедзаде (+100 кг), а среди женщин – Мялякханым Мамедова (48 кг), Айнур Эфендиева (52 кг), Фидан Гусейнова (56 кг), Лейла Атаева (60 кг), Марьям Мехдиева (65 кг), Гюнель Гасанли (70 кг), Диана Шоранова (77 кг) и Нигяр Сулейманова (+77 кг).

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