Аргентинскому нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси может грозить дисквалификация по итогам матча МЛС с «Филадельфией».

Как передает Sport-express, по ходу матча Месси ударил по лицу Куинна Салливана из «Филадельфии». Примечательно, что по ходу игры за этот эпизод Месси не получил желтую карточку.

Этот инцидент с Месси — не единственный за последние дни. 16 августа он выругался на судей по итогам матча регулярного чемпионата МЛС против «Нэшвилла» (1:4). Форвард выразил недовольство действиями рефери после третьего гола оппонентов, заявив, что тот не обратил внимание на его падение во время эпизода, за что получил предупреждение. В ответ Месси саркастически похлопал в ладоши. После финального свистка Месси прошел мимо Фишера и выругался, глядя ему в глаза.

На мировом первенстве Месси забил восемь мячей, оказавший на второй позиции после Килиана Мбаппе, на счету которого десять голов. Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.