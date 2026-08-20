«Карабах» одержал победу над «Твенте» в первом матче плей-офф Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
«Карабах» на выезде обыграл нидерландский «Твенте» со счётом 1:0 в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Единственный гол встречи на 52-й минуте забил Кади, принеся агдамскому клубу важную победу перед ответной игрой.
Ответный матч состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Игра начнётся в 20:00.
23:15
«Карабах» открыл счёт в матче против нидерландского «Твенте».
На 52-й минуте встречи Кади отправил мяч в ворота соперника и вывел азербайджанский клуб вперёд.
23:00
Завершился первый тайм первого матча плей-офф Лиги конференций УЕФА между нидерландским «Твенте» и азербайджанским «Карабахом».
После 45 минут игры счёт остаётся ничейным — 0:0.
22:06
«Карабах» встречается с нидерландским «Твенте» в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.
Игра проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде
21:40
Сегодня «Карабах» проведёт первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА против нидерландского «Твенте».
Главные тренеры команд определились с футболистами, которые начнут встречу с первых минут.
В стартовом составе «Карабаха» выйдут Мартин Зломислич, Бруно Ланга, Бенце Варконьи, Бадави Гусейнов, Матеус Силва, Марко Янкович, Самуэл Лобату, Кади, Джали Муаддиб, Муса Гурбанлы и Алексей Кащук.
У «Твенте» матч начнут Ларс Уннершталль, Барт ван Роэй, Рууд Нейстад, Робин Преппер, Аске Адельгор, Рамиз Зерруки, Дауда Вейдманн, Марко Пьяца, Даан Ротс, Соннер Эрьясетер и Ваут Вегхорст.