«Карабах» одержал победу над «Твенте» в первом матче плей-офф Лиги конференций - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Карабах» на выезде обыграл нидерландский «Твенте» со счётом 1:0 в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА. Единственный гол встречи на 52-й минуте забил Кади, принеся агдамскому клубу важную победу перед ответной игрой. Ответный матч состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Игра начнётся в 20:00. 23:15 «Карабах» открыл счёт в матче против нидерландского «Твенте».

На 52-й минуте встречи Кади отправил мяч в ворота соперника и вывел азербайджанский клуб вперёд.

23:00

Завершился первый тайм первого матча плей-офф Лиги конференций УЕФА между нидерландским «Твенте» и азербайджанским «Карабахом».

После 45 минут игры счёт остаётся ничейным — 0:0.

22:06

«Карабах» встречается с нидерландским «Твенте» в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Игра проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде

21:40

Сегодня «Карабах» проведёт первый матч раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА против нидерландского «Твенте».

Главные тренеры команд определились с футболистами, которые начнут встречу с первых минут.

В стартовом составе «Карабаха» выйдут Мартин Зломислич, Бруно Ланга, Бенце Варконьи, Бадави Гусейнов, Матеус Силва, Марко Янкович, Самуэл Лобату, Кади, Джали Муаддиб, Муса Гурбанлы и Алексей Кащук.

У «Твенте» матч начнут Ларс Уннершталль, Барт ван Роэй, Рууд Нейстад, Робин Преппер, Аске Адельгор, Рамиз Зерруки, Дауда Вейдманн, Марко Пьяца, Даан Ротс, Соннер Эрьясетер и Ваут Вегхорст.