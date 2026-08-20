Азербайджанские спортсменки вышли в финал чемпионата мира по борьбе

В столице Словакии Братиславе продолжается первенство мира по борьбе U-20.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в пятый день соревнований определились финалисты в весовых категориях 57 и 59 кг среди женщин, а также 61 и 86 кг по вольной борьбе.

Гюнай Гурбанова (57 кг) до полуфинала досрочно одолела своих соперниц. Представительница нашей страны с явным преимуществом победила венгерскую спортсменку Лилиану Капувари (12:1), узбечку Ульбие Карилыбаеву (11:1) и канадку Агнию Краковскую (туше), обеспечив себе выход в полуфинал. В полуфинале она одолела Танви Гундеш Магдум из Индии на туше и вышла в финал чемпионата мира U-20. Завтра в решающем поединке Гюнай встретится с японкой Конами Оно.

Рузанна Мамедова (59 кг) также не оставила шансов соперницам. Трехкратная чемпионка Европы U-20 с явным преимуществом победила испанку Росу Молину Родригес (10:0) и спортсменку из Индии Комал Комал (14:2), пробившись в полуфинал. В полуфинале Рузанна с максимальной разницей в счете нанесла поражение представительнице Венгрии Эду Балаж (11:0) и завоевала путевку в финал. Завтра Р. Мамедова поборется с японкой Саэ Ногучи.

Джамал Аббасов (61 кг) победил молдаванина Марчела Андронаке и монгольского спортсмена Энхбаатара со счетом 10:0, однако в четвертьфинале уступил американцу Аарону Джеймсу Зайдели — 2:13. Завтра Джамал выступит в утешительной схватке.

Мухаммед Аббасзаде (86 кг), хотя и выбил из борьбы болгарина Алана Тигиева на туше, в 1/4 финала уступил туркменскому борцу Алп Арслану Бегенджову со счетом 1:14.