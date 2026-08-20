Утверждена госпрограмма по развитию туризма на 2026–2030 годы

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении «Государственной программы по развитию туризма в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальны сайт главы государства.

Главными целями госпрограммы являются выведение на рынок конкурентоспособных туристических продуктов, совершенствование управления и регулирования в туристической сфере, стимулирование развития туризма в регионах страны, а также организация эффективной брендинговой и маркетинговой деятельности.

Согласно Распоряжению главы государства:

Кабинету министров поручено подготовить и представить Президенту ряд ключевых предложений: в течение шести месяцев — предложения по совершенствованию Закона Азербайджанской Республики «О туризме» на основе инициатив Государственного агентства по туризму; в течение трех месяцев — предложения по выдаче документов о стимулировании инвестиций для профильных проектов (с учетом специфики отрасли) и совершенствованию соответствующего механизма, а также по условиям выделения субсидий из государственного бюджета, предусмотренных пунктами госпрограммы.

Кабмин также будет осуществлять координацию и контроль за реализацией мероприятий программы и ежегодно информировать Президента о ходе ее выполнения.

Министерству цифрового развития и транспорта поручено в течение трех месяцев подготовить и представить в Кабмин предложения по увеличению вклада воздушного транспорта в развитие туризма.

Министерству финансов и Министерству экономики совместно с Государственным агентством по туризму предписано ежегодно при формировании государственного бюджета и государственных инвестиционных программ предусматривать необходимые финансовые средства для реализации намеченных госпрограммой мер.

Мониторинг и оценку выполнения мероприятий Государственной программы по заказу Государственного агентства по туризму будет проводить Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.