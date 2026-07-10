К поискам Зейнаб привлекли вертолёт - ВИДЕО

Как сообщалось ранее, поиски 19-летней Зейнаб Расим гызы Мамедзаде, которая 6 июля 2026 года утонула в море на неохраняемом участке в посёлке Шувелан Хазарского района Баку, продолжаются силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что поисковые работы проводятся с привлечением вертолёта авиационного отряда МЧС, сил Государственной службы спасения на водах, Службы спасения особого риска, а также подразделений по контролю за маломерными судами.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Трагедия произошла 6 июля 2026 года в Хазарском районе Баку. В море у побережья в районе посёлка Мардакян группа людей оказалась в воде на неохраняемом участке. Спасатели начали поисковую операцию после поступления сигнала о происшествии.



В результате происшествия погиб 21-летний Рауль Мамедов, двоих членов семьи — Расима Мамедова и 10-летнюю Айтен Мамедзаде — удалось спасти. Поиски 19-летней Зейнаб Мамедзаде продолжаются с привлечением сил МЧС, включая вертолёт авиационного отряда, водолазов и спасательные подразделения.



Все четверо пострадавших являются членами одной семьи.