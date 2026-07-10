ВСУ сообщили об атаке на нефтяную инфраструктуру России и 18 судов

В результате ударов, нанесённых украинской армией в ночь на 10 июля, возникли пожары на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, нефтеперерабатывающем комплексе «НОВАТЭК-Усть-Луга», нефтяном терминале «Курганнефтепродукт» и нефтебазе «Азовнефтепродукт».

Об этом сообщает AПA со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооружённых сил Украины.

Согласно заявлению, Ильский НПЗ, расположенный в Краснодарском крае, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России и способен перерабатывать до 6,6 млн тонн нефти в год. Производимое на заводе топливо, как утверждается, используется в том числе для обеспечения военной логистики.

Также под удар попали комплекс «НОВАТЭК-Усть-Луга» в Ленинградской области, терминал «Курганнефтепродукт» в Ростовской области и нефтебаза «Азовнефтепродукт».

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что были поражены 13 танкеров, три грузовых судна, один паром и одно вспомогательное судно, которые, по данным украинской стороны, использовались в военной логистике России. Всего, как утверждается, целью атаки стали 18 судов.