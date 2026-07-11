Пакистан готов продолжить выступать посредником в конфликте между Ираном и США

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом подтвердил готовность Исламабада продолжать посреднические усилия между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом Шариф сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Мы обсудили развивающуюся региональную ситуацию и подчеркнули необходимость сдержанности, диалога и дипломатии для сохранения с трудом достигнутых за последние месяцы мирных договоренностей. Я подтвердил готовность Пакистана и впредь играть свою роль честного и искреннего посредника для установления прочного регионального мира», — написал Шариф.

По его словам, они договорились о продвижении двусторонней повестки сотрудничества, согласованной во время недавнего визита президента Пезешкиана в Исламабад.