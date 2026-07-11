В Хачмазе автомобиль упал в водоем, погиб 69-летний водитель
В Хачмазском районе на территории села Агъязыбудуг автомобиль упал в водоем, в результате чего погиб водитель.
Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия были привлечены водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах МЧС.
Водолазы с помощью подъемного крана извлекли из воды автомобиль и тело Каримова Рафика Паша оглу (1957 г.р.).
По факту происшествия проводится расследование.
Источник: Report
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