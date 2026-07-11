 В Хачмазе автомобиль упал в водоем, погиб 69-летний водитель | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Хачмазе автомобиль упал в водоем, погиб 69-летний водитель

First News Media17:06 - Сегодня
В Хачмазе автомобиль упал в водоем, погиб 69-летний водитель

В Хачмазском районе на территории села Агъязыбудуг автомобиль упал в водоем, в результате чего погиб водитель.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на место происшествия были привлечены водолазы Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах МЧС.

Водолазы с помощью подъемного крана извлекли из воды автомобиль и тело Каримова Рафика Паша оглу (1957 г.р.).

По факту происшествия проводится расследование.

Источник: Report

Поделиться:
548

Актуально

Xроника

Президент: Каждый раз, когда бывшие переселенцы возвращаются на земли своих ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев: последние пять-шесть лет наш народ по праву живет с ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля «Ханкенди»

Xроника

Президент Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района

Общество

Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?

В Хачмазе автомобиль упал в водоем, погиб 69-летний водитель

В Казахстане в аэропорту произошел инцидент с Ан-12

В Исмаиллы оползень повредил дом, где проживали три семьи - ВИДЕО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Баку запустят новые бесплатные автобусы - ВИДЕО

«Она не покидала место аварии»: Свидетель рассказал новые детали ДТП с Arzum 9999 - ВИДЕО

В Азербайджане пакеты на кассах супермаркетов подорожали почти в два раза

Ввоз этих товаров в страну будет запрещён

Последние новости

Президент Ильхам Алиев: последние пять-шесть лет наш народ по праву живет с чувством гордости

Сегодня, 20:05

Президент: Каждый раз, когда бывшие переселенцы возвращаются на земли своих предков, это праздник для всех нас

Сегодня, 19:48

Желтое предупреждение: в Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

Сегодня, 19:25

Великобританию накрыла третья с начала года волна экстремальной жары

Сегодня, 19:01

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии отеля «Ханкенди»

Сегодня, 18:46

Президент Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района

Сегодня, 18:32

Матч "Карабаха" стал самым посещаемым в еврокубках на этой неделе

Сегодня, 18:18

Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента президента Венгрии

Сегодня, 17:54

Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?

Сегодня, 17:38

Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым корпусом отеля Yasəmən в Шуше

Сегодня, 17:25

В Хачмазе автомобиль упал в водоем, погиб 69-летний водитель

Сегодня, 17:06

Участник ЧМ-2026 в составе сборной ЮАР Адамс умер в возрасте 25 лет

Сегодня, 16:40

Иран не станет вести переговоры с США, пока они не изменят подходы

Сегодня, 16:25

В Казахстане в аэропорту произошел инцидент с Ан-12

Сегодня, 16:15

Ильхам Алиев ознакомился с работами, выполненными на улице Карабах в Шуше

Сегодня, 16:00

В Шуше состоялось открытие после реставрации «Дома Садыгджана»

Сегодня, 15:55

В Исмаиллы оползень повредил дом, где проживали три семьи - ВИДЕО

Сегодня, 15:45

Президент Словакии посетит Карабах: Братислава намерена участвовать в восстановлении региона

Сегодня, 15:30

На трех улицах Баку полностью ограничат движение транспорта

Сегодня, 15:20

Во Вьетнаме перевернулась прогулочная лодка с туристами, погибли 15 человек

Сегодня, 15:10
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00