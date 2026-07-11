Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?

Объявлены погодные условия, ожидаемые завтра на пляжах Абшеронского полуострова.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

Согласно информации, 12 июля северо-западный ветер днем будет дуть с порывами.

Отмечается, что температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов выше нуля.