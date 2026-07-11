Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?
Объявлены погодные условия, ожидаемые завтра на пляжах Абшеронского полуострова.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.
Согласно информации, 12 июля северо-западный ветер днем будет дуть с порывами.
Отмечается, что температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов выше нуля.
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